Americký turnaj TeamTennis by mohol byť už aj s divákmi

New York 26. mája (TASR) - Americký tímový tenisový turnaj World TeamTennis v Západnej Virgínii by sa mal uskutočniť aj s divákmi. Podujatie je naplánované na 12. júla až 2. augusta, organizátori plánujú pustiť do hľadiska pod voľným nebom 500 fanúšikov.



Turnaj má dotáciu 5 miliónov dolárov, o 1,5 viac ako minulý rok. Hráči však nedostanú body do rebríčka ATP a WTA. Obe organizácie pozastavili sezónu pre pandémiu koronavírusu.