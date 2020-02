Andersonove problémy pokračujú, podrobil sa operácii kolena

Londýn 21. februára (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa podrobil operácii pravého kolena a na kurtoch bude chýbať bližšie nešpecifikované časové obdobie. Dvojnásobný grandslamový finalista o chirurgickom zákroku, ktorý absolvoval v stredu, informoval na sociálnych sieťach.



Tridsaťtriročný tenista utrpel zranenie kolena už v decembri minulého roka, začiatkom sezóny sa ho snažil prekonať konzervatívnou liečbou, no napokon musel pod skalpel. Andersona trápia zranenia už dlhšie, celú minulú sezónu mal problémy s lakťom aj kolenom a musel vynechať antukovú časť sezóny aj US Open. "Je to ťažké, som poriadne frustrovaný. Musím to ale prekonať a viem, že operácia bola to najlepšie riešenie, aby som sa dostal tak, kam chcem," citovala ho agentúra AP.