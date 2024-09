Andrejevová zdolala v Pekingu Vekičovú a postúpila do osemfinále

dvojhra - 3. kolo:



Amanda Anisimovová (USA.-34) - Daria Kasatkinová (Rus.-9) 7:6 (1), 6:4, Mirra Andrejevová (Rus.-17) - Donna Vekičová (Chor.-16) 3:6, 6:4, 6:4, Magda Linetteová (Poľ.-31) - Jasmine Paoliniová (Tal.-3) 6:4, 6:0, Karolína Muchová (ČR) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:1, 6:3, Cristina Bucsová (Šp.) - Elise Mertensová (Bel.-24) 4:6, 6:2, 6:2, Arina Sobolenková (Biel.-1) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:2, 6:2, Madison Keysová (USA.-18) - Beatriz Haddadová Maiová (Bra.-13) 6:3, 6:3, Anna Kalinská (Rus.-10) - Peyton Stearnsová (USA) - skreč, Naomi Osaková (Jap.) - Katie Volynetsová (USA) 6:3, 6:2, Čeng Čchin-wen (Čína-5) - Nadia Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2

Peking 30. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do osemfinále na turnaji WTA 1000 v čínskom Pekingu. Najvyššie nasadená hráčka hladko zdolala v pondelkovom 3. kole Američanku Ashlyn Kruegerovú 6:2, 6:2. V osemfinále sa stretne s jej krajankou Madison Keysovou.Naomi Osaková z Japonska zvíťazila nad Katie Volynetsovou z USA 6:3, 6:2 a v ďalšom kole sa stretne s ďalšou Američankou Coco Gauffovou v súboji niekdajších šampiónok US Open. Osaková hrá svoj prvý turnaj pod vedením francúzskeho kouča Patricka Mouratogloua, ktorý dlhú dobu spolupracoval so Serenou Williamsovou. Češka Karolína Muchová vyradila Jaqueline Cristianovú z Rumunska po trojsetovej dráme 4:6, 6:2, 6:2. Turnajová 31-ka Magda Linetteová z Poľska si poradila s treťou nasadenou Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:4, 6:0. Sedemnásta nasadená Ruska Mirra Andrejevová zdolala šestnástku turnaja Donnu Vekičovú z Chorvátska 3:6, 6:4, 6:4.V 3. kole uspela aj piata nasadená Číňanka Čeng Čchin-wen, ktorá si poradila s Argentínčankou Nadiou Podoroskou 6:3, 6:2.