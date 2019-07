Kovalík postúpil do 2. kola turnaja ATP v Kitzbüheli

Dvojhra - 1. kolo:



Pablo Andujar (Šp.) - Leonardo Mayer (6-Arg.) 3:6, 6:3, 6:2

Jaume Munar (Šp.) - Thomas Fabbiano (Tal.) 7:6 (7), 1:6, 6:1

Philipp Kohlschreiber (Nem.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:3, 6:2

Casper Ruud (Nór.) - Pablo Carreno Busta (8-Šp.) 6:1, 3:6, 6:1



Kitzbühel 30. júla (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prebojoval do 2. kola antukového turnaja ATP v rakúskom Kitzbüheli. V úvodnom kole si poradil so Španielom Guillermom Garciom-Lopezom 6:7 (1), 6:2, 6:3. Jeho súperom v dueli o postup do štvrťfinále bude ďalší španielsky hráč - tretí nasadený Fernando Verdasco.Španielsky tenista Pablo Andujar postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V úvodnom kole v utorok vyradil šiesteho nasadeného Leonarda Mayera, Argentínčana zdolal v troch setoch 3:6, 6:3 a 6:2.