ATP poprela dvojaký meter pre Sinnera, priznala horšiu komunikáciu

Turín 14. novembra (TASR) - Pri vysvetľovaní pravidiel súvisiacich s dopingovým prípadom talianskeho tenistu Jannika Sinnera mohla prebehnúť lepšia komunikácia. Vo štvrtok to priznal predseda ATP Tour Andrea Gaudenzi. Sinnerov krajan, ktorý šéfuje ATP od roku 2020, však vylúčil uplatnenie dvojakého metra v súvislosti s rebríčkovým postavením Sinnera.



Líder svetového renkingu mal v marci dvakrát pozitívny test na anabolický steroid. Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) ho v auguste zbavila obvinení a vyhlásila ho za nevinného. Svetová antidopingová agentúra (WADA) však v septembri informovala, že podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) a žiada pre Taliana ročný alebo dvojročný dištanc. Konečné rozhodnutie v tejto kauze sa očakáva začiatkom budúceho roka.



Gaudenzi sa dozvedel o prípade deň predtým, ako sa dostal na verejnosť: "Ak mám byť úprimný, som tomu rád. Skutočne ďakujem ITIA a našim zástupcom, že mňa a celý náš tím držali zámerne v nevedomosti, pretože tak to má byť. Malo by to byť nezávislé a na tom sa strany dohodli."



Sinner v závere septembra uviedol, že pre svoju dopingovú kauzu prežil bezsenné noci. Po pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. ITIA akceptovala hráčovo vysvetlenie, že zakázaný clostebol sa do jeho tela dostal pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. WADA však Sinnerovo vysvetlenie nestačí. "Vo všeobecnosti si myslím, že je to spravodlivý proces. Prebehlo to podľa pravidiel, možno mohla byť lepšia komunikácia pri vysvetľovaní takýchto pravidiel. To je niečo, v čom by som naliehal na každú zúčastnenú stranu, aby to nabudúce lepšie zvládla," dodal Gaudenzi.