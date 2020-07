ATP prejde dočasne na nový systém počítania rebríčka

Miami 6. júla (TASR) - Asociácia tenisových profesionálov (ATP) sa rozhodla dočasne zaviesť do praxe nový systém počítania svetového rebríčka. Dosiaľ tenisti získavali body za 18 najlepších výsledkov na turnajoch v priebehu uplynulých 52 týždňov, pandémia koronavírusu však donútila kompetentných k zmene s ambíciou dosiahnuť férovejší prístup. Po novom sa budú do rebríčka ATP rátať body získané za 22-mesačné obdobie od marca 2019 do decembra 2020, informovala agentúra AFP.



Pandémia spôsobila "zmrazenie" rebríčkov ATP a WTA od 16. marca. Podľa upraveného kalendára ATP reštartuje ročník 14. augusta podujatím vo Washingtone. Nasledovať bude Cincinnati Masters, ktorý sa však uskutoční v New Yorku (od 22. augusta), a grandslamový US Open (31. augusta - 13. septembra). Potom nasledujú antukové turnaje v Kitzbüheli (od 8. septembra), Masters v Madride (od 13. septembra) a Ríme (od 20. septembra), po ktorých príde na rad Roland Garros v Paríži (27. septembra - 11. októbra).