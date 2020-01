Domáci Austrálčania postúpili do semifinále ATP Cup-u

Sydney 9. januára (TASR) - Tenisti domácej Austrálie postúpili do semifinále premiérového ročníka ATP Cup-u. Vo štvrťfinále si vo štvrtok poradili s Veľkou Britániou 2:1, keď o ich triumfe rozhodli vo štvorhre Alex de Minaur a Nick Kyrgios. Medzi elitné kvarteto sa dostali aj Rusi, ktorí zdolali vo štvrťfinále Argentínu.



Austrálčania po prvej dvojhre viedli, Kyrgios zdolal Camerona Norrieho hladko 6:2 a 6:2. De Minaur potom ale nestačil na Dana Evansa, ktorému po veľkom boji podľahol za 3:23 h v troch setoch 6:7 (4), 6:4 a 6:7 (2). V záverečnom debli De Minaur s Kyrgiosom vyhrali nad párom Jamie Murray, Joe Salisbury v dráme 3:6, 6:3 a 18:16 v tzv. supertajbrejku, keď premenili v poradí piaty mečbal. Predtým odvrátili štyri súpera.



"Bol to najnapínavejší tajbrejk v mojom živote. Určite si dám dnes večer pohár dobrého červeného vína. Milujem tímové súťaže. Podporujeme sa navzájom, jeden zaskočí za druhého a vo výsledku nám to prináša víťazstvá. A v osobe Lleytona Hewitta máme najlepšieho kapitána," povedal Kyrgios. V semifinále čaká na Austráliu úspešnejší z dvojice Španielsko - Belgicko.



Rusko rozhodlo o postupe cez Argentínu už vo dvojhrách. Karen Chačanov si najskôr poradil s Guidom Pellom 6:2 a 7:6 (4), Daniil Medvedev potom pridal druhý bod po triumfe nad Diegom Sebastianom Schwartzmanom 6:4, 4:6 a 6:3. Medvedev dostal v zápase najskôr varovanie a potom aj trest straty "fiftínu" za to, že raketou buchol do stoličky empajrového rozhodcu. Rusi sa najbližšie stretnú so Srbskom alebo Kanadou.



ATP Cup - štvrťfinále:

Austrália - Veľká Británia 2:1



Nick Kyrgios - Cameron Norrie 6:2, 6:2

Alex de Minaur - Dan Evans 6:7 (4), 6:4 a 6:7 (2)

Nick Kyrgios, Alex de Minaur - Jamie Murray, Joe Salisbury 3:6, 6:3, 18:16