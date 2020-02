Tenis-Australian: Djokovič získal 17. grandslamový titul

Ohlasy svetových médií na ôsmy triumf srbského tenistu Novaka Djokoviča na Australian Open:



muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (2-Srb.) - Dominic Thiem (5-Rak.) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Melbourne 2. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal ôsmykrát víťazom dvojhry na Australian Open a získal sedemnásty grandslamový titul v kariére. Druhý nasadený obhajca trofeje zdolal v nedeľňajšom finále turnajovú päťku Rakúšana Dominica Thiema po štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. V pondelok sa vráti na čelo svetového rebríčka ATP, keď predstihne Španiela Rafaela Nadala.Djokovič si odnáša prémiu 4,12 austrálskych dolárov pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. V počte grandslamových titulov sa priblížil k druhému Nadalovi, ktorý má na konte 19 trofeji z podujatí veľkej štvorky. Líder je Švajčiar Roger Federer s 20 titulmi. "Nole" je tretí hráč v histórii, ktorý triumfoval na tom istom grandslamovom turnaji minimálne osemkrát. Federerovi sa rovnaký kúsok podaril na tráve vo Wimbledone. Nadal vyhral antukový Roland Garros dvanásťkrát.Djokovič má vo finálových i semifinálových zápasoch v melbournskej aréne Roda Lavera naďalej stopercentnú bilanciu. V nedeľu až päťkrát stratil vlastné podanie a musel otáčať z 1:2 na sety, napriek tomu odplatil Thiemovi vlaňajšie prehry z Roland Garros i z turnaja majstrov v Londýne. Vzájomnú bilanciu upravil na 7:4. Pre Thiema to bolo tretie neúspešné grandslamové finále. Vlani i predvlani nestačil v dueloch o titul na Roland Garros na Nadala. Jediný Rakúšan, ktorý získal trofej v grandslamovom singli, bol v roku 1995 Thomas Muster na parížskej antuke.Djokovičovi skvele vyšiel úvod zápasu s Thiemom, keď v druhom geme prelomil podanie Rakúšana a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 3:0. Srb hral maximálne koncentrovane, jeho údery mali ideálnu dĺžku. Thiem musel ísť pri každom svojom podaní cez zhodu, vo výmenách robil priveľa nevynútených chýb. Za stavu 2:4 predviedol výborný gem na returne, dokázal Djokoviča brejknúť a následne vyrovnať na 4:4. Záver úvodného dejstva však patril Djokovičovi, ktorý v desiatom geme premenil po dvojchybe Rakúšana prvý setbal.Thiem sa rýchlo otriasol, v treťom geme druhého setu zobral Djokovičovi servis a dostal sa na koňa. Rakúšan pridal na agresivite, zlepšil dĺžku úderov a vo výmenách dokázal dostať súpera pod tlak. Jeho najväčšia zbraň bol forhend von z kurtu, no s pribúdajúcimi minútami mu začal fungovať aj jednoručný bekhend po čiare. Za stavu 4:3 síce Rakúšan stratil servis, hneď vzápätí však Srba opäť brejkol. Djokovič dostal dve napomínania za prekročenie časového limitu pri podaní, po druhom prišiel o prvý servis, čo Thiem využil. V ďalšom geme stratil Rakúšan pri servise iba fiftín a zobral Djokovičovi druhý set na tohtoročnom Australian Open.Djokovič bol rozladený a aj v úvode tretieho dejstva sa trápil na podaní, čo bola voda na mlyn Rakúšana. Thiem po dvoch brejkoch odskočil súperovi na 4:0 a set sa stal jasne jeho korisťou. V dôležitých momentoch si Rakúšan dokázal pomôcť kvalitným prvým podaním, pri dlhších výmenách sa nebál zariskovať. Vo štvrtom sete sa za stavu 1:1 dostal k ďalšiemu brejkbalu, no Djokovič si podržal servis, čo ho výrazne povzbudilo. Srb sa vymanil z krízy, získal úderovú istotu a začalo mu opäť vychádzať prvé podanie. Za stavu 4:3 Thiema brejkol a vynútil si piaty set. V ňom za stavu 1:1 po troch nevynútených chybách Thiema zobral Rakúšanovi podanie. V ďalšom geme odvrátil dva brejkbaly a šancu na zisk ôsmeho melbournskeho titulu už z rúk nepustil. V desiatom geme premenil hneď prvý mečbal a slávil celkovo 75. víťazný zápas na Australian Open. V tomto roku ešte nenašiel premožiteľa.Djokovič v úvode svojho príhovoru zablahoželal Thiemovi k skvelému turnaju.uviedol Srb, ktorému odovzdal trofej bývalý šampión Australian Open Rus Marat Safin.Thiem uznal kvality staronovej svetovej jednotky.povedal Rakúšan.