Djokovič priznal, že hrať so svalovým zranením je hazard

Melbourne 15. februára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že hrať na Australian Open so zranením brušného svalstva je hazard. Pre "Noleho" je to však najobľúbenejší grandslamový turnaj a tak sa rozhodol podstúpiť riziko. Aj za cenu, že zdravotné problémy môžu ovplyvniť ďalší priebeh sezóny.



Srb sa v 3. kole proti Američanovi Taylorovi Fritzovi nechal viackrát ošetrovať a hoci po päťsetovom boji postúpil do osemfinále, nad jeho účasťou v ďalšom dueli proti Kanaďanovi Milošovi Raoničovi visel otáznik. Najvyššie nasadený obhajca titulu sa však dal zdravotne do poriadku a v nedeľu postúpil do štvrťfinále, v ktorom ho čaká šiesty nasadený Nemec Alexander Zverev.



"Uvedomujem si, že hrať na turnaji so svalovým zranením je z mojej strany hazard. Povedali mi to aj lekári. Nedá sa predvídať, čo sa môže stať na kurte. Sval ma ťahá, čo je normálne, pri niektorých úderoch ho cítim. Som však na grandslamovom turnaji a snažím sa dať do toho všetko," uviedol Djokovič, ktorý sa pred začiatkom turnaja netajil ambíciami získať rekordný deviaty melbournský titul a celkovo 18. trofej z podujatí veľkej štvorky.



O zdravotnom stave v uplynulých dňoch diskutoval s členmi jeho medicínskeho tímu i austrálskymi zdravotníkmi. "Je tam malé riziko, že zranenie mi môže spôsobiť veľké škody a vyradiť ma na dlhšie obdobie. Lekári však tvrdia, že by nemalo ohroziť celú sezónu. Možno budem musieť vynechať zopár turnajov po Australian Open, ktoré som plánoval absolvovať," dodal líder svetového rebríčka ATP.