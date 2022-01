Djokovič sa chce v roku 2023 vrátiť do Melbourne, tvrdí riaditeľ Tiley

Melbourne 23. januára (TASR) - Riaditeľ tenisového Australian Open Craig Tiley tvrdí, že Novak Djokovič sa chce v roku 2023 vrátiť do dejiska grandslamového turnaja v Melbnurne. Srbský tenista minulú nedeľu neuspel na federálnom súde s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré predtým nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke.



Lídra svetového rebríčka deportovali z krajiny a nemôže obhajovať titul v mužskej dvojhre. Djokovičovi, ktorý nie je zaočkovaný proti koronavírusu, hrozí po deportácii trojročný zákaz vstupu do Austrálie. Tiley však v rozhovore pre ABC uviedol, že Srb sa v roku 2023 hodlá vrátiť do Melbourne. "Jeho zámerom bude štartovať na budúcoročnom Australian Open. Je mužská svetová jednotka a úvodný grandslam sezóny miluje, veď ho vyhral deväťkrát," povedal riaditeľ turnaja.



Premiér štátu Viktória Daniel Andrews však zdôraznil, že Djokoviča na turnaji privítajú iba v prípade, ak sa nechá zaočkovať: "Rafa Nadal to dobre vystihol. Keby Novak Djokovčč siahol po vakcíne a nechal sa zaočkovať tak ako väčšina hráčov, mohol sa vyhnúť problémom. Možno si ten chlapík myslel, že má vyššie postavenie ako celý turnaj, ale nie je tomu tak. Preto je tohtoročný Australian Open bez svetovej jednotky a zatiaľ je napriek absencii Djokoviča veľmi úspešný."