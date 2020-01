Australian Open: Djokovič zdolal Raoniča, v semifinále vyzve Federera

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Novak Djokovič (2-Srb.) - Miloš Raonič (32-Kan.) 6:4, 6:3, 7:6 (1),

Roger Federer (3-Švajč.) - Tennys Sandgren (USA) 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8), 6:3

Melbourne 28. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič bez problémov postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V utorkovom stretnutí štvrťfinále si ako druhý nasadený poradil s Kanaďanom Milošom Raoničom 6:4, 6:3, 7:6 (1). Dosiahol tak jedenáste víťazstvo v Melbourne za sebou.Raonič v prvom sete vzdoroval obhajcovi titulu, ale doplácal na nevynútené chyby, spravil ich až osemnásť v porovnaní so siedmimi súperovými. V druhej časti hry Djokovič pokračoval vo svojej hre, základ úspechu položil vo štvrtom geme, keď prelomil Raoničov servis, set uzavrel čistou hrou. V záverečnom dejstve Raonič zlepšil svoju hru, no napokon mu to nestačilo. Djokovič síce nevyužil štyri brejkbaly v jedenástom geme a nezískal kľúčový bod, no v tajbrejku nedal Kanaďanovi šancu a uspel v ňom 7:1.Raoničovi sa proti Djokovičovi nedarí, keď neuspel ani v desiatej vzájomnej konfrontácii, od roku 2016 sa mu ani raz nepodarilo zdolať hráča z prvej trojky svetového rebríčka.Djokovič v semifinále nastúpi proti Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. Šesťnásobný šampión ako tretí nasadený zdolal vo štvrťfinále Američana Tennysa Sandgrena po päťsetovej bitke 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (8) a 6:3. Zdravotne hendikepovaný Federer odvrátil sedem mečbalov - tri za stavu 4:5 vo štvrtom sete a ďalšie štyri v tajbrejku. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazovi duelu medzi druhým nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Kanaďanom Milošom Raoničom.Djokovič si na pozápasový rozhovor s Johnom McEnroeom obliekol mikinu s iniciálkami KB a číslami 8 a 24. Vzdal tým hold svojmu zosnulému priateľovi Kobemu Bryantovi, ktorý v nedeľu tragicky zahynul pri páde vrtuľníka: "," povedal so slzami v očiach sedemnásobný šampión v Melbourne.Djokovič odohrá v semifinále 50. zápas s Federerom. "," povedal Djokovič.Federer získal prvý set vo svoj prospech, od začiatku druhého však na dvorci začal dominovať Sandgren. Američan skvele podával, prezentoval sa paletou víťazných returnov. Federer mal limitovaný pohyb a nebol vo svojej koži, vo výmenách priveľa kazil. Vo štvrtom sete sa Federerova kríza ešte prehĺbila a za stavu 4:5 čelil trom mečbalom. Všetky odvrátil, dva z toho po druhom podaní a vynútil si tajbrejk. V ňom Sandgren nevyužil ďalšie štyri mečbaly. Federer vďaka rozvážnej hre vyrovnal na 2:2 na sety a dostal sa na koňa. Na dvorci ožil, zlepšil pohyb. V rozhodujúcom dejstve sa po brejku v šiestom geme ujal vedenia 4:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca.," uviedol Federer v prvom pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom.