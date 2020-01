Federer priznal, že súboj s domácim Millmanom bol jedinečný

Melbourne 24. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer po postupe do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne priznal, že štvorhodinová bitka s domácim Johnom Millmanom bola v mnohých ohľadoch jedinečná.



"Bolo to bláznivé a zábavné a nemôžem byť šťastnejší. Veľká úľava," citovala slová Federera agentúra AFP. Trojka podujatia sa nadrela, no napokon zdolala Millmana 4:6, 7:6 (2), 6:4, 4:6, 7:6 (8). "Nechal som na kurte všetko. Federer bol jednoducho skvelý," priznal Millman.



Federer dosiahol 100. triumf na Australian Open a je prvý tenista v histórii, ktorý pokoril sto víťazstiev na dvoch grandslamoch, predtým sa mu to podarilo vo Wimbledone. "Každý súper vás postaví pred iný druh výzvy. Millmanov štýl je pre mňa osobne náročný. Vidíme, koľko úsilia ma stálo víťazstvo. Tento zápas bol intenzívny štyri hodiny. Vydržal som to v poriadku, takže v mojom veku môžem byť spokojný. Pre ďalšieho súpera môže byť však tento môj brutálny zápas výhodou, ale nerobím si starosti," prezradil Federer pre internetový portál blick.ch.



Federer nezačal dobre a už v prvom sete stratil dve podania, navyše kopil nevynútené chyby, spravil ich až štrnásť v porovnaní so štyrmi súperovými. V druhom sete sa hra vyrovnala, obaja ťažili zo svojho servisu až štvrtého gemu v tajbrejku, tam Federer zlomil Millmanovo podanie a vyrovnal. Napokon o víťazovi rozhodol až dramatický piaty set. Millman mal v siedmom geme za stavu 3:3 dva brejkbaly, no premárnil ich. Duel dospel do tajbrjeku, v ktorom Federer predviedol famózny obrat. Millman viedol už 8:4 a k víťazstvu mu chýbali dva body, Švajčiar však ukázal svoju kvalitu a šiestimi víťaznými údermi za sebou si vybojoval postup od osemfinále, kde sa stretne s Maďarom Martonom Fucsovicsom.



"Očakávam od neho niečo podobné, ako od Millmana. Hrá konštantne, často od základnej čiary, má efektívne podanie. Poznám ho dobre, prišiel aj za mnou do Zürichu, aby sme spolu trénovali", prezradil Federer.