Tenis-Australian: Keninová získala prvý grandslamový titul v kariére

dvojhra - finále



Sofia Keninová (14-USA) - Garbine Muguruzová (Šp.) 4:6, 6:2, 6:2







Ohlasy svetových médií na premiérové víťazstvo americkej tenistky Sofie Keninovej na Australian Open:

Melbourne 1. februára (TASR) - Americká tenistka Sofia Keninová sa stala víťazkou grandslamového turnaja Australian Open. V sobotnom finále dvojhry ako štrnásta nasadená zdolala nenasadenú Španielku Garbine Muguruzovú 4:6, 6:2, 6:2 a získala prvý grandslamový titul v kariére.Keninová bola vo veku 21 rokov a 80 dní najmladšou finalistkou na Australian Open od Marie Šarapovovej, ktorá v roku 2008 dokázala tiež zvíťaziť. Vôbec prvýkrát v Open ére bojovali o titul v Melbourne hráčky mimo prvej desiatky svetového renkingu, Keninová figurovala na 15. mieste, Muguruzová až na 32 pozícii. Bývalá svetová jednotka bola tretia Španielka, ktorá sa dostala do finále Australian Open. Pred ňou sa to podarilo jej súčasnej trénerke Conchite Martinezovej (1998) a Arantxe Sánchezovej-Vicariovej (1995 a 1994).Keninová získala svoj celkovo štvrtý titul na okruhu WTA. Vďaka triumfu sa po prvý raz dostane do top 10 svetového rebríčka, keď sa posunie na 7. miesto. Muguruzová sa mohla stať iba treťou hráčkou v histórii, ktorá vybojovala svoje prvé tri grandslamy na troch rôznych povrchoch - v roku 2016 vyhrala na Roland Garros, o rok neskôr sa tešila vo Wimbledone. Napriek prehre sa vyšvihne na 16. priečku v renkingu.Španielka mala v prvom sete navrch, síce sa nevyhla mnohým nevynúteným chybám, no dosiahla až pätnásť víťazných úderov, o šesť viac ako súperka. V siedmej hre mala na dosah druhý brejk, keď viedla 40:0, no napokon neuspela ani na štyri pokusy. Naopak, následne nezvládla vlastný servis a Američanka vyrovnala na 4:4. Výhodu však nezužitkovala a v nasledujúcom geme Muguruzová prelomila jej podanie, tentoraz nezaváhala a brejk potvrdila ziskom prvého setu.V druhom dejstve sa však karta otočila. Muguruzová kopila chyby, navyše Keninová našla recept na jej podanie. Američanka v štvrtej hre získala brejkbal a zvyšok setu v pohode kontrolovala, čo potvrdila za stavu 5:2, keď na príjme premenila hneď prvý setbal a vyrovnala stav zápasu.V záverečnom sete pokračovala Keninová v skvelom výkone. Obrovskú vôľu ukázala v piatej hre, keď prehrávala 0:40, no postupne odvrátila tri brejkbaly a dostala sa do vedenia 3:2. Prehratý gem s Muguruzovou zjavne otriasol a následne prehrala vlastné podanie, hoci viedla 40:15. Jej frustrácia sa naplno prejavila v záverečnom geme, keď kazila prvé podanie a druhou dvojchybou stratila celý zápas.U Muguuzovej napriek prvotnému sklamaniu z prehry napokon prevládli pozitívne pocity.povedala po zápase Španielka.Keninová v pozápasovom rozhovore neskrývala dojatie:The Guardian:BBC:New York Times:CNN:iDnes.cz:Daily Mail:lequipe.fr:WTA: