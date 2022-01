Tenistu Kyrgiosa oslabil vírus a necíti sa vo forme

Melbourne 18. januára (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios povedal, že koronavírus výrazne ovplyvnil jeho fyzickú kondíciu. Momentálne sa necíti v stopercentnej forme, no nemieni sa sťažovať.



Dvadsaťšesťročný hráč nastúpil na prvý duel v kalendárnom roku 2022 po návrate z izolácie až v 1. kole grandslamového turnaja Australian Open, v ktorom zdolal britského kvalifikanta Liama Broadyho 6:4, 6:4, 6:3. "Na niekoho, kto by mal byť na vrchole fyzických síl, som sa cítil riadne zle. Jeden deň som trénoval päť hodín denne a bolo mi výborne. Zrazu som sa však nedokázal pohnúť z postele, kašlal som a nemohol som poriadne dýchať. Nebudem sa však vyhovárať, celý svet sa s touto vecou vyrovnáva. Snažím sa, ako najlepšie to ide," povedal podľa agentúry AP Kyrgios po stretnutí 1. kola Australian Open.



Austrálčan opätovne podporil Srba Novaka Djokoviča, ktorý nemôže na turnaji obhajovať titul, pretože mu austrálsky minister pre imigráciu odobral víza. "Postavil by som sa za každého, pretože si myslím, že to je správne. Mali sme v minulosti s Novakom nejaké odlišné názory, ale teraz sme ako v bratstve. Možno si niekedy spolu zahráme aj štvorhru," nadhodil Kyrgios.