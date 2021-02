Australian Open: Martin prehral v 1. kole dvojhry s Monteirom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Thiago Monteiro (Braz.) - Andrej MARTIN (SR) 7:6 (6), 6:1, 6:2

Melbourne 9. februára (TASR) - Slovenskému tenistovi Andrejovi Martinovi nevyšla premiéra v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 1. kole dvojhry prehral s Brazílčanom Thiagom Monteirom 6:7 (6), 1:6, 2:6. Jediným slovenským želiezkom v singli tak zostala Anna Karolína Schmiedlová, ktorú v 2. kole čaká nasadená dvadsaťsedmička Tunisanka Ons Jabeurová.Martin prehrával v úvodnom dejstve duelu s Monteirom 3:5, no otočil na 6:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom mal za stavu 6:4 k dispozícii dva setbaly. Juhoameričan však získal štyri body za sebou a tajbrejk sa stal jeho korisťou. Hneď v úvodnom geme druhého setu mal Martin k dispozícii brejkbal, Monteiro si však podržal servis a v ďalšom priebehu zápasu už na dvorci dominoval.Od stavu 1:1 získal päť gemov za sebou a druhé dejstvo sa stalo jasne jeho korisťou. V treťom sete Monteiro po dvoch brejkoch odskočil Martinovi na 5:1 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V ôsmom geme premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu so slovenskou dvojkou na 2:0. V roku 2019 zdolal Martina na antukovom turnaji v čílskom Santiagu.