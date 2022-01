muži - dvojhra - 3. kolo:



Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) - Daniel Evans (V. Brit.-24) 6:4, 6:1, 6:1,

Stefanos Tsitsipas (Gréc.-4) - Benoit Paire (Fr.) 6:3, 7:5, 6:7 (2), 6:4,

Maxime Cressy (USA) - Christopher O'Connell (Austr.) 6:2, 6:7 (6), 6:3, 6:2,

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Botic Van de Zandschulp (Hol.) 6:4, 6:4, 6:2,

Taylor Fritz (USA-20) - Roberto Bautista Agut (Šp.-15) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3



Melbourne 22. januára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole zdolal ako nasadená dvojka Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:4, 6:4, 6:2. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi vlaňajší šampión US Open proti víťazovi súboja medzi Američanom Maximeom Cressym a domácim Austrálčanom Christopherom O´Connelom.Medvedev si v pozápasovom rozhovore zažartoval s fanúšikmi. Po zápase 2. kola s ďalším Austrálčanom Nickom Kyrgiosom ho niektorí diváci v aréne Roda Lavera vypískali.uviedol Rus.Úlohu favorita potvrdil aj štvrtý nasadený Grék Stefanos Tsitsipas. Minuloročný finalista Roland Garros zvíťazil nad Francúzom Benoitom Pairem 6:4, 7:5, 6:7 (2), 6:4. Jeho ďalším súperom bude dvadsiaty nasadený Američan Taylor Fritz, ktorý vyradil Španiela Roberta Bautistu Aguta po päťsetovej dráme 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3.povedal Tsitsipas.