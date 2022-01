Nadal: Teší ma, že som na Australian Open opäť vo štvrťfinále

muži - dvojhra - osemfinále:



Rafael Nadal (Šp.-6) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (14), 6:2, 6:2



Melbourne 23. januára (TASR) -Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Melbournsky šampión z roku 2009 zdolal v osemfinále ako nasadená šestka Francúza Adriana Mannarina 7:6 (14), 6:2, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti štrnástemu nasadenému Kanaďanovi Denisovi Shapovalovovi, ktorý po výbornom výkone vyradil turnajovú trojku Nemca Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (5), 6:3.Shapovalov potvrdil, že to na dvojnásobného víťaza turnaja majstrov vie. Počas celého zápasu skvele podával, v dôležitých momentoch dokázal využiť brejkbaly a súpera ničil bekhendovými winnermi. Prvý set získal vo svoj prospech vďaka rýchlemu brejku. V druhom dejstve prehrával 3:5, no dokázal vyrovnať a vynútiť si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Na začiatku tretieho setu odskočil Zverevovi na 3:0 a šancu na postup medzi elitnú osmičku už z rúk nepustil. Nemec tak ani na Australian Open nezíska vytúženú prvú grandslamovú trofej.Kanaďan poďakoval melbournskym fanúšikom za podporu.uviedol v prvom rozhovore priamo na kurte Shapovalov, ktorý má v úvode sezóny výbornú formu. V Sydney prispel výraznou mierou k triumfu Kanady na ATP Cupe.Nadal sa proti Mannarinovi v prvom sete nevedel chytiť na returne, hral príliš pasívne a robil priveľa nevynútených chýb. Za stavu 5:5 odvrátil brejkbal a o osude prvého setu rozhodol tajbrejk, ktorý priniesol veľkú drámu. Po takmer polhodine napokon Španiel využil za stavu 15:14 siedmy setbal a dostal sa na koňa. V druhom dejstve Nadal v aréne Roda Lavera dominoval, keď dvakrát zobral súperovi podanie. Mannarina trápili bolesti v oblasti slabín a mal čoraz väčšie problémy s pohybom. Hneď na začiatku tretieho setu prišiel dvakrát o servis a Nadal už dotiahol zápas do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenil vďaka esu hneď prvý mečbal.Za kľúč k úspechu označil víťazný tajbrejk.uviedol v prvom pozápasovom rozhovore Nadal, ktorý stále živí šancu na zisk rekordného 21. grandslamového titulu.