Australian Open odštartuje zrejme o niečo neskôr

Melbourne 25. novembra (TASR) - Prvý grandslamový turnaj tenisovej sezóny Australian Open by sa v januári 2021 mal konať, hoci presný dátum ešte nie je známy. Hráči budú musieť pre pandémiu koronavírusu podstúpiť pred príchodom do Austrálie štrnásťdňovú karanténu.



Presný dátum podujatia v Melbourne zverejnia čoskoro. "Na stole je viacero možných termínov. Pravdepodobne príde k posunu o jeden-dva týždne neskôr," informoval minister športu austrálskeho štátu Victoria Martin Pakula.



Premiér Victorie Daniel Andrews oznámil, že tenisti pred príchodom na prvé podujatie veľkej štvorky novej sezóny musia rátať s bezpečnostnými obmedzeniami. "Zvyšok sveta horí. Každý, kto príde do nášho štátu a mesta, musí rátať s karanténou. O tom niet pochýb. Nech je tenisový turnaj akokoľvek dôležitý, nebudeme riskovať situáciu s ohľadom na pandémiu," povedal podľa DPA Andrews.