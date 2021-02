Osaková postúpila do semifinále dvojhry Australian Open

Ženy - dvojhra - semifinále:



Naomi Osaková (Jap.-3) - Su-wei Hsieh (Taiwan) 6:2, 6:2

Melbourne 16. februára (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V utorňajšom štvrťfinále zvíťazila ako nasadená trojka nad Su-wei Hsieh z Taiwanu dvakrát 6:2. Stále tak živí nádej na zisk druhého titulu na Australian Open.Hoci víťazka mala menšie problémy so svojím podaním, výborne returnovala a dokázala súperke prerážať servis. V boji o finále sa stretne s úspešnejšou z dua Serena Williamsová - Simona Halepová.citovala trojnásobnú grandslamovú šampiónku agentúra AFP. Dvadsaťtriročná víťazka US Open už ťahé sériu 19 víťazných duelov.