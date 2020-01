AUSTRALIAN OPEN: Petkovičová nebude štartovať v Melbourne

Kolín nad Rýnom 3. januára (TASR) - Nemecká tenistka Andrea Petkovičová nebude štartovať na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open (20. januára - 2. februára). Rodáčka z Bosny a Hercegoviny sa nepredstaví v Melbourne pre zranenie kolena.



"Rozhodli sme sa oddialiť návrat na kurty a necestovať do Austrálie. Moje svalstvo je ochabnuté a ešte potrvá nejaký čas, kým zosilnie," povedala pre agentúru SID Petkovičová, ktorá by sa mohla vrátiť do súťažného kolotoča začiatkom februára v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Pohára federácie na pôde Brazílie.