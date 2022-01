Polášek po postupe do štvrťfinále: Všetko nám sadlo

muži - štvorhra - osemfinále:



Filip POLÁŠEK, John Peers (SR/Austr.-5) - Kevin Krawietz, Andreas Mies (Nem.-12) 6:1, 6:2,

Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-3) - Pablo Andujar, Pedro Martinez (Šp.) 7:5, 7:5

Melbourne 23. januára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom sa suverénnym spôsobom prebojovali do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V osemfinále zvíťazili ako turnajové päťky nad dvanástym nasadeným nemeckým párom Kevin Krawietz, Andreas Mies hladko 6:1, 6:2.V dueli o postup do semifinále nastúpia proti tretiemu nasadenému španielsko-argentínskemu tandemu Marcel Granollers, Hoeacio Zeballos, ktorý si poradil so španielskou dvojicou Pablo Andujar, Pedro Martinez 7:5, 7:5. Polášek s Peersom počas celého osemfinálového zápasu ťažili z výborného podania. Krawietza s Miesom prevýšili aj na returne, keď v oboch setoch dvakrát prelomili podanie súperov.Tridsaťšesťročný Polášek pre TASR zdôraznil, že s Peersom sa na Nemcov veľmi dobre pripravili:Slovenský deblista vlani na Australian Open triumfoval po boku Chorváta Ivana Dodiga. S Peersom získal tituly na vlaňajšom podujatí Masters 1000 v Indian Wells aj na nedávnom turnaji ATP v Sydney. Polášek sa mal v Melbourne predstaviť tiež v mixe spoločne s Belindou Benčičovou. Švajčiarka so slovenskými koreňmi sa však odhlásila pre pretrvávajúce zdravotné problémy a následky spojené s prekonaním ochorenia COVID-19.