Australian Open: Polášek s Dodigom postúpili do semifinále štvorhry

muži - štvorhra - štvrťfinále:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (4-Chor./SR) - Marcelo Arevalo, Johny O'Mara (Salv./V. Brit.) 6:3, 6:2

Melbourne 28. januára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali už do semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále ako nasadené štvorky zdolali salvádorsko-britský pár Marcelo Arevalo, Johny O'Mara 6:3, 6:2. Polášek vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlaňajšieho Wimbledonu a v onlajn vydaní svetového deblového rebríčka figuruje už na piatom mieste - najvyššie v kariére.Poláškovi s Dodigom vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme prelomili podanie Arevala a vybudovali si náskok 3:0. Slovensko-chorvátsky tandem pôsobil na dvorci oveľa zohratejším dojmom ako nenasadená salvádorsko-britská dvojica, pre ktorú to bol iba dvanásty spoločný zápas. V šiestom geme nevyužili Polášek s Dodigom pri servise Arevala vedenie 40:0 a v ďalšej hre museli ísť cez zhodu, no výhodu brejku dokázali pretaviť v zisk prvého setu.Na začiatku druhého dejstva sa Arevalo s O'Marom zlepšili na returne a pri podaní Chorváta mali za stavu 1:0 k dispozícii tri brejkbaly. Chorvát si však podržal servis, v ďalšom geme s Poláškom súperov brejkli a šancu postúpiť do druhého spoločného grandslamového semifinále už z rúk nepustili. V ôsmom geme premenili pri podaní Poláška po úspešnom voleji slovenského daviscupového reprezentanta hneď prvý mečbal. V semifinále nastúpia proti víťazom duelu medzi austrálskym párom Max Purcell, Luke Saville a mexicko-britskou dvojicou Santiago Gonzalez, Ken Skupski. Polášek s Dodigom majú v Melbourne už istú spoločnú prémiu 200.000 austrálskych dolárov pred zdanením a 720 bodov do svetového deblového rebríčka.Polášek prežíval postup medzi elitné kvarteto v Melbourne veľmi emotívne. "" uviedol slovenský deblový špecialista v prvom pozápasovom interview. Dodiga potešilo, že s Poláškom nadviazali na výborný výkon z osemfinálového súboja proti americkým dvojičkám Bobovi a Mikeovi Bryanovcom. "."