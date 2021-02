Polášek s Dodigom postúpili už do štvrťfinále štvorhry Australian Open

Muži - štvorhra - osemfinále:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Marcelo Melo, Horia Tecau (Braz./Rum.-7) 6:4, 6:3

Melbourne 15. februára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. Vlaňajší semifinalisti zdolali v osemfinále ako turnajové deviatky siedmy nasadený brazílsko-rumunský pár Marcelo Melo, Horia Tecau 6:4, 6:3.V dueli o postup do semifinále nastúpia Polášek s Dodigom proti víťazom súboja medzi štvrtým nasadeným holandsko-poľským tandemom Wesley Koolhof, Lukasz Kubot a domácimi Austrálčanmi Matthewom Ebdenom a Johnom-Patrickom Smithom. Slovensko-chorvátska dvojica má už v Melbourne istú spoločnú prémiu 110.000 austrálskych dolárov pred zdanením a 360 bodov do svetového deblového rebríčka ATP.Poláškovi s Dodigom vyšiel úvod osemfinálového zápasu a po rýchlom brejku si vybudovali náskok 4:1. Melo s Tecauom v ďalších minútach vyrovnali na 4:4 a v deviatom geme mali k dispozícii dva brejkbaly. Nevyužili ich však a v desiatej hre prišli o servis, hoci viedli 40:15. V druhom dejstve Polášek s Dodigom odskočili súperom na 5:2 a zápas už dotiahli do úspešného konca.