Poláška mrzí koniec v Melbourne: Nevyrovnali sme sa s počasím

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenský deblový špecialista Filip Polášek má za sebou úspešné vystúpenie na prvom tenisovom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. So svojím chorvátskym partnerom Ivanom Dodigom sa prebojovali až do semifinále.



Napriek tomu aktuálne najlepšieho slovenského tenistu skôr máta prehra v súboji o finále s domácim duom Max Purcell, Luke Saville 7:6 (7), 3:6, 4:6. "Semifinále grandslamu je vždy úspech. Tento turnaj nám sadol, o to viac nás mrzí spôsob, ako sme z neho vypadli. Nerobili sme zlé rozhodnutia na kurte, ani to nebolo tak, že by sme nezvládli taktickú stránku, no nedokázali sme sa vyrovnať s podmienkami. Ak to niekto nechápe, môže si to vyskúšať. Klimatické podmienky pre nás Európanov sú skrátka iné. Ja som sa v Austrálii vždy trápil, možno som zaplatil daň za to, že som tam šesť rokov nebol. Verím, že šance ešte prídu," povedal Polášek na piatkovej tlačovej konferencii po prílete na Slovensko.



Polášek sa v prípade najpriaznivejšieho scenára môže v deblovom rebríčku ATP posunúť až na 5. miesto: "Je to pozitívne, ale stále je to iba proces. Rebríček súvisí s výsledkami. Keď budeme aj naďalej robiť dobre to, čo robíme dobre teraz, môžeme byť ešte vyššie."