Australian Open: Šarapovovej udelili organizátori voľnú kartu

Melbourne 8. januára (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová dostala od organizátorov úvodného grandslamu sezóny Australian Open voľnú kartu. Bývalá svetová jednotka, ktorá v Melbourne Parku triumfovala v roku 2008, klesla v rebríčku WTA na 147. miesto. Na základe renkingu by sa nedostala priamo do hlavnej súťaže.



Šarapovovej nevyšiel vstup do novej sezóny, keď na podujatí v Brisbane vypadla už v 1. kole. V súťažnom kolotoči sa objavila po vyše štvormesačnej prestávke. Vlani v auguste prehrala v 1. kole US Open s dlhoročnou rivalkou Američankou Serenou Williamsovou. Následne ukončila sezónu pre problémy s ramenom. Informovala o tom agentúra AFP.