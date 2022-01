Tenistka Sobolenková zvíťazila nad Vondroušovou

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Arina Sobolenková (Buel.-2) - Markéta Vondroušová (ČR-31) 4:6, 6:3, 6:1,

Kaia Kanepiová (Est.) - Maddison Inglisová (Austr.) 2:6, 6:2, 6:0,

Simona Halepová (Rum.-14) - Danka Koviničová (ČH) 6:2, 6:1,

Danielle Collinsová (USA-27) - Clara Tausonová (Dán.) 4:6, 6:4, 7:5,

Alize Cornetová (Fr.) - Tamara Zidanšeková (Slov.-29) 4:6, 6:4, 6:2,

Elise Mertensová (Belg.-19) - Šuaj Čang (Čína) 6:2, 6:2

Melbourne 22. januára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Melbournska finalistka z roku 2018 v 3. kole ako nasadená štrnástka zdolala Danku Koviničovú z čiernej Hory hladko 6:2, 6:1. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti Francúzke Alize Cornetovej, ktorá vyradila Slovinku Tamaru Zidanšekovú nasadenú ako číslo 29 po trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:2.Medzi elitnú šestnástku postúpila aj Bieloruska Arina Sobolenková. Turnajová dvojka zvíťazila v sobotu nad finalistkou Roland Garros z roku 2019 Češkou Markétou Vondroušovou 4:6, 6:3, 6:1. V prvom sete Sobolenková kopila nevynútené chyby, postupne však našla úderovú istotu a vďaka agresívnej hre s množstvom víťazných úderov napokon slávila úspech. Jej ďalšou súperkou bude Estónka Kaia Kanepiová.uviedla v prvom pozápasovom interview priamo na kurte vlaňajšia semifinalistka Wimbledonu i US Open.