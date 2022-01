Djokoviča zaradili do žrebu, má hrať s Kecmanovičom

Melbourne 13. januára (TASR) - Srbského tenistu Novaka Djokoviča zaradili organizátori do žrebu na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open. Stále však nie je isté, či na turnaji nastúpi. Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zvažuje využiť svoju právomoc a obhajcovi titulu opätovne zrušiť víza. Ak by Djokovič na turnaji mohol štartovať, v 1. kole by nastúpil proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi.