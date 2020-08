Azarenková a Kontová do semifinále turnaja WTA v New Yorku

Dvojhra – štvrťfinále:



Elise Mertensová (Belg.-14) – Jessica Pegulová (USA) 6:1, 6:3

Naomi Osaková (Jap.-4) – Anett Kontaveitová (12-Est.) 4:6, 6:2, 7:5

Viktoria Azarenková (Biel.) - Ons Jabeurová (Tun.) 7:6 (9), 6:2

Johanna Kontová (V.Brit.-3) - Maria Sakkariová (Gr.-13) 6:4, 6:3

New York 27. augusta (TASR) – Belgická tenistka Elise Mertensová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku po triumfe nad domácou Jessicou Pegulovou 6:1 a 6:3.Postup medzi najlepšie kvarteto si vybojovala aj Bieloruska Viktoria Azarenková, ktorá zdolala Ons Jabeurovú z Tuniska 7:6 (9), 6:2. V semifinále narazí na tretiu nasadenú Johannu Kontovú, Britka si poradila s trinástkou pavúka Mariou Sakkariovou z Grécka rovnako v dvoch setoch 6:4, 6:3.