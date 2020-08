Azarenková víťazkou turnaja WTA, Osaková pre zranenie nenastúpila

ženy - dvojhra - finále:



Victoria Azarenková (Biel.) - Naomi Osaková (Jap.-4) - bez boja

New York 29. augusta (TASR) - Bieloruská tenistka Victoria Azarenková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v New Yorku a získala 21. titul v kariére Jej finálová súperka Japonka Naomi Osaková totiž na finálový zápas nenastúpila pre zranenie zadného stehenného svalu." napísala Osaková na sociálnych sieťach.Japonka pôvodne odstúpila zo semifinále na Western & Southern Open na protest proti rasizmu a policajnému násiliu. Reagovala tak na nedeľný incident vo Wisconsine, keď policajti postrelili neozbrojeného Afroameričana Jacoba Blakea. Po jej odstúpení organizátori podujatia ATP a WTA v New Yorku prerušili program až do piatka. Osaková napokon svoje rozhodnutie zmenila a nastúpila na zápas s Mertensovou.