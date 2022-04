Tenistka Bartyová bude po konci kariéry vydávať detské knihy

Melbourne 10. apríla (TASR) - Bývalá svetová jednotka Ashleigh Bartyová sa po konci tenisovej kariéry bude venovať knihám pre deti. Už v júli jej vyjde prvá kniha zo šesťdielnej série "Malá Ash".



"Bola to skvelá zábava a niečo, čo som vždy chcela robiť," citoval Courier Mail trojnásobnú grandslamovú víťazku, ktorá v marci vo veku 25 rokov nečakane ukončila hráčsku kariéru. Príbehy v knižkách sú inšpirované životom Bartyovej, ktorú motivovala k ich napísaniu jej päťročná neter. "Lucy ma viedla ako Polárka. Je totiž v najlepšom veku, aby podobným príbehom rozumela," uviedla bývalá tenistka, ktorá plánuje aj verejné čítania pre deti z austrálskeho vidieka.



V pláne má Bartyová aj autobiografiu, ktorá by mala vyjsť v novembri: "Nie je bežné, že niekto vydáva biografiu v 25-tich rokoch. Ale keď sa ohliadnem späť, tak mi kariéra priniesla toľko bolesti a radosti, preto si myslím, že to bude veľmi dobré čítanie."