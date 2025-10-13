Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Becker sa obul do Zvereva: Svetová trieda vyzerá ináč

Na snímke Alexander Zverev. Foto: TASR/AP

Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu stále čaká na prvý grandslamový titul.

Autor TASR
Berlín 13. októbra (TASR) - Legendárny nemecký tenista Boris Becker sa obul do svojho krajana Alexandra Zvereva a skritizoval jeho momentálnu formu. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu stále čaká na prvý grandslamový titul, vo svetovom rebríčku ATP je tretí s výraznou stratou na Španiela Carlosa Alcaraza a Taliana Jannika Sinnera.

„Vlani to vyzeralo, že Sascha by mohol s nimi drať krok, no na základe jeho výsledkov v tejto sezóne musím konštatovať, že svetová trieda vyzerá ináč. Nič sa nedeje ani v jeho hráčskej lóži, nepristúpil k žiadnym zmenám. Stále sú tam jeho otec s bratom, tie isté tváre," citovala slová Beckera agentúra DPA
.

