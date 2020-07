Benčičová najväčším ťahákom turnaja Privatbanka Open na Slávii

Bratislava 8. júla (TASR) – Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová bude najväčším ťahákom turnaja Privatbanka Open na antukových dvorcoch Slávie STU Bratislava. Svetová osmička v júni suverénne zvíťazila na Bratislava Open a v pozícii topfavoritky bude aj na druhom podujatí Peugeot Tennis Tour (9. – 12. júla).



Benčičová sa počas pauzy spôsobenej pandémiou koronavírusu rozhodla pripravovať na Slovensku a v súťažných zápasoch má zatiaľ stopercentnú bilanciu. Slovanu pomohla k zisku titulu v extralige žien a na úvodnom turnaji päťdielnej série triumfovala vo dvojhre i vo štvorhre po boku Aniky Jaškovej. V štyroch singlových dueloch stratila iba osem gemov, z toho päť vo finále proti Viktórii Kužmovej.



Najlepšia slovenská singlistka a Anna Karolína Schmiedlová budú chcieť Benčičovej skomplikovať cestu za ďalším titulom. Obe sa počas uplynulého víkendu predstavili na harde v NTC v priateľskom stretnutí fedcupových tímov proti Česku. Kužmová verí, že s návratom na antuku nebude mať problémy.



„Väčšina turnajov sa dnes hrá na rýchlej antuke. Teší ma, že sa budem môcť opäť konfrontovať s kvalitnými súperkami, každý odohratý zápas je v tejto situácii plus. Dôležité je, že koleno drží a nemám teraz žiadne bolesti," uviedla Kužmová.



Schmiedlová sa v areáli Slávie STU cíti ako doma, čo potvrdila aj vo vzájomnom dueli proti Benčičovej v extralige, v ktorom bola veľmi blízko k víťazstvu. V tajbrejku tretieho setu však nevyužila vedenie 6:2. Na Bratislava Open to bola v semifinále jasná záležitosť Benčičovej, Švajčiarka deklasovala Schmiedlovú 6:1, 6:0.



V mužskej dvojhre na Privatbanka Open by o trofej mali bojovať slovenskí daviscupoví reprezentanti. Lukáš Klein sa po triumfe na Bratislava Open prezentoval v dobrom svetle aj v priateľskom stretnutí daviscupových tímov proti Česku v Prahe, kde prehral s Jiřím Veselým až po trojsetovej bitke.



Sľubnú formu má aj Norbert Gombos, ktorý na antuke pražskej Sparty jasne zdolal Lukáša Rosola. „Noro podal výborný výkon, Rosolovi nedovolil takmer nič. Ukázalo sa, že má zo všetkých našich hráčov najviac natrénovane. Je to poctivec, aj počas pauzy na sebe pracoval," pochválil Gombosa slovenský daviscupový kapitán Dominik Hrbatý.



Víťazi dvojhry na Privatbanka Open dostanú odmenu 3000 eur a do hodnotenia Peugeot Tennis Tour si pripíšu 20 bodov. Pre víťazov štvorhry je pripravená odmena 1000 eur, najlepší deblový pár získa 20 bodov.