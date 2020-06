Benčičová: Je dobré,že chcú reštartovať sezónu,ale aj trochu nereálne

Bratislava 17. júna (TASR) - Švajčiarsku tenistku Belindu Benčičovú potešila správa o reštarte sezóny. Svetová osmička má však pochybnosti, či sa do konca roka odohrajú všetky naplánované turnaje.



"Dnes ráno som si to prečítala a ešte si to určite celé prejdeme s tímom. Podľa okolností sa rozhodnem, ktoré podujatia absolvujem. Určite je dobré, že chcú odohrať turnaje. Na druhej strane je to trochu nereálne byť zatvorený na hoteli a vyjsť iba na zápas, ako to plánujú počas US Open. Organizátori musia ešte spresniť, ako to bude celé fungovať," povedala Benčičová po úspešnom vstupe do turnaja Bratislava Open.



Ako nasadená jednotka v prvom kole nemala veľa práce s Yvonnou Žuffovou, ktorej dovolila uhrať jediný gem. "Veľmi som sa tešila na úvodné vystúpenie na turnaji, teraz je každý zápas dobrý. Zo začiatku som bola trochu nervózna, prišlo veľa ľudí, potom som sa však uvoľnila a už to išlo," uviedla Benčičová, ktorá minulý týždeň pomohla Slovanu Bratislava k zisku titulu v extralige žien.