Vo finále Bratislava Open sa zo spoluhráčok stanú rivalky

Bratislava 19. júna (TASR) - Začiatkom minulého týždňa si zmerali sily v tenisovej extralige družstiev, v piatok proti sebe nastúpili opäť na turnaji Bratislava Open. Stretnutie medzi Švajčiarkou Belindou Benčičovou a Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou vyznelo v semifinále dvojhry v prospech svetovej osmičky omnoho jednoznačnejšie.



Benčičová zdolala Schmiedlovú aj v tímovej súťaži, no na víťazstvo sa nadrela v troch setoch. Tentoraz vyprevadila súperku z kurtu za necelú hodinu 6:1, 6:0. "Nedá sa to porovnať, tam sme hrali tiež super zápas, len boli úplne iné podmienky. Pršalo, bol mokrý a mäkký kurt, celé to bolo pomalšie. Dnes som ani nechcela veriť, že to išlo tak rýchlo. Sústredila som sa na každú loptu, lebo som vedela, že Kaja je ťažká súperka. Môžem povedať, že to bol výkon na jednotku," zhodnotila Švajčiarka so slovenskými koreňmi.



Benčičová slávila extraligový titul vo farbách TK Slovan Bratislava, ktorý reprezentovala aj s Viktóriou Kužmovou. Bratislava Open sa koná práve v areáli Slovana, zo spoluhráčok sa však v sobotňajšom finále stanú protivníčky: "Viktória je veľmi podobná súperka, tiež hrá veľmi rýchlo, na dva, tri údery. My sme dobré kamošky, hrali sme často štvorhru na okruhu WTA, ale zaujímavé je, že sme ešte nikdy nehrali proti sebe celý zápas. Veľa spolu trénujeme, určite to bude veľmi ťažké, ale teším sa, že môžem hrať. Je to iné ako tréningové zápasy, preto som si chcela zahrať turnaj. Bol by nezmysel trénovať vedľa, keď tu je turnaj. V klube je to také pekné a príjemné."



Duel medzi Benčičovou a Schmiedlovou prišiel na rad na záver piatkového singlového programu a v popoludňajších až podvečerných hodinách sa okolo kurtu číslo 8 vytvorila aj hojná divácka kulisa: "Veľmi sa tešíme, že je takýto veľký záujem. Pre hráčky je určite úplne super, keď príde veľa ľudí. Je to veľmi príjemná atmosféra."