Berrettini prvým Talianom na turnaji majstrov po 41 rokoch

Londýn 2. novembra (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini skompletizoval osmičku účastníkov turnaja majstrov ATP (10.-17. novembra). Do Londýna ho posunula prehra Francúza Gaela Monfilsa vo štvrťfinále podujatia v Paríži.



Dvadsaťtriročný Berrettini je prvý Talian vo dvojhre na turnaji majstrov od roku 1978, vtedy sa tam prebojoval Corrado Barazzutti. "Nikdy som si nemyslel, že by sa mi to mohlo podariť. Som šťastný, že sa som sa zmestil do najlepšej osmičky," povedal Berrettini na webe ATP.