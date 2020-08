Bouzková vyradila v 2. kole turnaja WTA v New Yorku Kvitovú

dvojhra - 2. kolo:



Christina McHaleová (USA) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:1, 7:6 (8), Marie Bouzková (ČR) - Petra Kvitová (ČR-6) 2:6, 7:5, 6:2, Vera Zvonariovová (Rus.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:1, 6:1, Johanna Kontová (V. Brit.-8) - Kirsten Flipkensová (Belg.) 6:2, 6:0, Jessica Pegulová (USA) - Amanda Anisimovová (USA) 7:5, 6:2

New York 24. augusta (TASR) - Britská tenistka Johanna Kontová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. V 2. kole ako nasadená osmička zdolala Belgičanku Kirsten Flipkensovú hladko 6:2, 6:0.