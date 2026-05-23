Buse získal v Hamburgu prvý titul na okruhu ATP
Hamburg 23. mája (TASR) - Peruánsky tenista Ignacio Buse sa stal víťazom antukového turnaja ATP v Hamburgu. Vo finále dvojhry zdolal šiesteho nasadeného Američana Tommyho Paula 7:6 (6), 4:6, 6:3 a získal prvý titul na mužskom profesionálnom okruhu.
dvojhra - finále:
Ignacio Buse (Peru) - Tommy Paul (USA-6) 7:6 (6), 4:6, 6:3
