Bývalá argentínska tenistka Gabriela Sabatiniová má 50 rokov

Buenos Aires 16. mája (TASR) - Počas aktívnej kariéry pútala Argentínčanka s talianskymi koreňmi Gabriela Sabatiniová pozornosť nielen športovými výkonmi, ale aj pôvabom. Koncom 80. a v prvej polovici 90. rokov minulého storočia patrila medzi najlepšie tenistky na svete. Víťazka US Open (1990) a držiteľka striebornej medaily z OH 1988 v Soule Gabriela Sabatiniová bude mať v sobotu 16. mája 50 rokov.



Medzi jej najväčšie rivalky patrili napríklad Nemka Steffi Grafová, Španielka Arantxa Sanchezová-Vicariová či Američanka Lindsay Davenportová.



Okrem grandslamu, ktorý vybojovala na US Open v roku 1990, dosiahla Sabatiniová celkovo 27 titulov na okruhu WTA. Dvakrát vyhrala Turnaj majsteriek (1988, 1994). V roku 1988 si z wimblendonskej trávy odniesla titul zo ženskej štvorhry. Jej úspešnú kariéru zdobí aj olympijské striebro zo Soulu. V roku 2006 uviedli najúspešnejšiu argentínsku tenistku do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.



Gabriela Sabatiniová sa narodila 16. mája 1970 v Buenos Aires. S tenisom začala v šiestich rokoch a prvé úspechy dosiahla už ako juniorka. Keď mala 13 rokov, vyhrala prestížny mládežnícky tenisový turnaj Orange Bowl v Miami a získala aj singlový titul na juniorskom turnaji Roland Garros.



V roku 1985 vo veku 15 rokov naskočila do kolotoča profesionálneho ženského tenisu a hneď sa prebojovala do svojho prvého grandslamového semifinále. Na parížskej antuke Roland Garros však nestačila na Američanku Chris Evertovú. Prvé grandslamové finále si Argentínčanka zahrala v roku 1988 na US Open. Na centrálnom dvorci Arthura Asha vo Flushing Meadows sa však musela skloniť pred rivalkou Steffi Grafovou.



Napriek obrovskému talentu a výbornej hre skončila na grandslamových turnajoch Sabatinová v dvojhre deväťkrát v semifinále. Štyrikrát (1989, 1992, 1993, 1994) na Australian Open a päťkrát (1985, 1987, 1988, 1991, 1992) na Roland Garros. Desať prehier v semifinále na úrovni tzv. veľkej štvorky zaznamenala aj v štvorhre.



V roku 2013 pre La Nación uviedla, že semifinálové prehry súviseli aj s jej introvertnou povahou. Pripustila, že pre prílišnú plachosť viaceré grandslamové semifinálové súboje vypustila naschvál. Obávala sa totiž prílišného mediálneho záujmu a povinností spojených s úspechom na týchto najprestížnejších tenisových turnajoch.



Napriek tomu vyhrala v roku 1988 Wimbledon v ženskej štvorhre a v tom istom roku sa prebojovala aj do finále olympijského turnaja v Soule, v ktorom však nestačila na Grafovú.



Finálovú prehru z olympiády vrátila Sabatiniová fenomenálnej Nemke na US Open v roku 1990, keď dosiahla svoj jediný singlový grandslamový triumf, čím sa stala prvou Argentínčankou, ktorá vyhrala grandslamový turnaj.



Bohatú a úspešnú kariéru tenistka, ktorá vo februári 1989 dosiahla vo svetovom rebríčku 3. miestom svoje maximum, ukončila vo veku 26 rokov v roku 1996. Na kurtoch zarobila takmer deväť miliónov amerických dolárov.



Po skončení kariéry sa venovala podnikaniu. Celosvetovo známym sa stal parfum nesúci jej meno. Spolupracuje tiež s viacerými organizáciami, ktoré pomáhajú deťom v núdzi či chudobným.