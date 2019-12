Bývalá svetová jednotka Wozniacka po Australian Open ukončí kariéru

Kodaň 6. decembra (TASR) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka ukončí kariéru po Australian Open v januári 2020. Bývalá svetová jednotka to oznámila v piatok.



Dvadsaťdeväťročná Wozniacka si naplánovala rozlúčku na mieste, kde dosiahla svoj jediný grandslamový titul, v Austrálii triumfovala v roku 2018. Celkovo získala dosiaľ 30 titulov na okruhu WTA, štyri na ITF. Na čele renkingu strávila dovedna 71 týždňov a od zavedenie virtuálneho rebríčka je v tomto smere deviata najúspešnejšia v histórii.



"Na kurtoch som dosiahla všetko, o čom som snívala. Vždy som si hovorila, že keď raz príde tento čas, sú aj iné veci, ktorým by som sa chcela venovať. V uplynulých mesiacoch som si čoraz viac uvedomovala, že je veľmi veľa iných vecí, mimo kurtov, ktoré chcem dosiahnuť. Založenie rodiny je jedna z nich. Chcem poďakovať všetkým fanúšikom, sponzorom, priateľom, zvlášť trénerovi a rodine za podporu, bez vás by som sa nedostala tam, kde som," napísala Wozniacka na twitteri.



Jej kariéru poznačilo v lete 2018 autoimunitné ochorenie reumatoidná artritída. Aj pre to postupne strácala výkonnosť a tento rok zakončila na 38. mieste v renkingu, najhoršie postavenie od roku 2007. "Chcem cestovať po svete a zvyšovať povedomie o tejto chorobe," priblížila Wozniacka jeden zo svojich nadchádzajúcich cieľov.