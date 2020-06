Bývalý Djokovičov tréner Pilič sa zastal Srba: Nemyslel to zle

Mníchov 24. júna (TASR) - Tenisový tréner Niki Pilič sa zastal bývalého zverenca Novaka Djokoviča v súvislosti so šírením koronavírusu na jeho exhibičných turnajoch. Po podujatiach v Belehrade a Zadare sa viacero hráčov vrátane Djokoviča nakazilo ochorením COVID-19, srbský líder svetového rebríčka za to zožal tvrdú kritiku.



Mnohí mu vytkli slabú úroveň hygienických opatrení, nedodržiavanie sociálneho odstupu či početnú divácku kulisu. Podľa 80-ročného Piliča však Djokovič konal v dobrej viere, keď organizoval turnaje. "Ja sa necítim spôsobilý kritizovať ho. Áno, nie všetko bolo perfektné. Museli pustiť štyritisíc fanúšikov, nemalo sa testovať intenzívnejšie? Ale Novak to nemyslel zle, na to ho poznám príliš dobre. Asi len chcel spraviť niečo, na čo bolo priskoro," citovala Piliča agentúra DPA.



Chorvátsky tréner viedol Djokoviča v juniorských kategóriách viac ako štyri roky v mníchovskej akadémii. Pôvodne dostal pozvánku na turnaj v Zadare, pre obavy o svoje zdravie však odmietol účasť.



Po podujatiach v Belehrade a Zadare mali pozitívny test okrem Djokoviča aj ďalší Srb Viktor Troicki, Chorvát Borna Čorič a Bulhar Grigor Dimitrov.