Cibulková hovorí, že ukončenie kariéry a tehotenstvo spolu nesúvisia

Šamorín 11. decembra (TASR) - Tehotenstvo nebolo dôvodom ukončenia kariéry bývalej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej. Povedala to v utorok, deň po tom, ako na sociálnej sieti Instagram prvýkrát oficiálne potvrdila, že očakáva prírastok do rodiny.



Tridsaťročná Cibulková oznámila koniec aktívnej činnosti 12. novembra pri príležitosti krstu autobiografie Tenis je môj život. Hoci už vtedy bola tehotná, rozhodnutie padlo ešte skôr.



"Som rada, že som to mohla ohlásiť takto verejne, aspoň sú na niečo dobré tie sociálne siete. Bol to úžasný pocit a naozaj to nemá nič spoločné s tým, prečo som ukončila kariéru. To je rozpísané v knižke, bol to dlhší proces, že som bola tehotná už na tom krste, bola iba náhoda a šťastie, že sa nám to podarilo takto rýchlo," povedala Cibulková, ktorej prvý potomok by mal prísť na svet začiatkom júna.



"Uvidíme, ako to bude pokračovať. Som veľmi zvedavá, našťastie som nemala žiadne komplikácie, iba som bola prvé tri mesiace veľmi unavená. Teraz je všetko super, veľmi si to užívam a zatiaľ nie som šialená mamička. Stále mi to príde také neskutočné. Veľmi sa na to tešíme, som rada, že je všetko v poriadku."



Cibulková zavítala v utorok na podujatie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pre potenciálnych účastníkov Tokia 2020, aj keď jej už ďalšia účasť pod piatimi kruhmi "nehrozí". Posledný zápas totiž odohrala ešte na tohtoročnom Roland Garros.



"Bol to riadny proces, ktorý som vstrebávala. Bolo to, samozrejme, iné, ako keď som si predtým dala mesiac pauzu od tenisu, ale vedela som, že sa vrátim a všetko je v klasickom kolobehu. Keď som vedela, že som naozaj skončila, bolo to odlišné, no oddýchla som si a teraz sa tešíme na nové povinnosti."