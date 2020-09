Djokovič, Čilič a Berrettini postúpili do osemfinále turnaja v Ríme

Rím 16. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič suverénne postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP v Ríme. Vo svojom prvom zápase po diskvalifikácii na US Open zdolal Taliana Salvatoreho Carusa za 84 minút 6:3, 6:2. Najvyššie nasadený hráč sa v ďalšom kole stretne s víťazom duelu Filip Krajinovič (Srb.) - Marco Cecchinato (Tal.).



Do osemfinále bez problémov postúpil aj Chorvát Marin Čilič, v 2. kole vyradil nasadenú šestku Belgičana Davida Goffina po výsledku 6:2, 6:2.



dvojhra - 2. kolo:



Marin Čilič (Chor.) - David Goffin (Belg.-6) 6:2, 6:2,

Matteo Berrettini (Tal.-4) - Federico Coria (Arg.) 7:5, 6:1,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Salvatore Caruso (Tal.) 6:3, 6:2,

Stefano Travaglia (Tal.) - Borna Čorič (Chor.) 7:6 (2), 7:5,

Jannik Sinner (Tal.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-3) 6:1, 6:7 (9), 6:2,

Filip Krajinovič (Srb.) - Marco Cecchinato (Tal.) 6:4, 6:1

Grigor Dimitrow (Bulh.-15) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:1, 6:0