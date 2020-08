Clijstersová a Murray dostali od organizátorov US Open voľné karty

New York 6. augusta (TASR) – Organizátori tenisového grandslamu US Open (31. augusta – 13. septembra) udelili voľné karty dvom bývalým šampiónom z Flushing Meadows – Belgičanke Kim Clijstersovej a Škótovi Andymu Murrayovi.



Tridsaťsedemročná Clijstersová je bývalá svetová jednotka a trojnásobná šampiónka US Open (2005, 2009, 2010). Na podujatí veľkej štvorky sa predstaví prvýkrát od roku 2012. V máji 2007 ukončila kariéru, o dva roky sa však vrátila. V roku 2011 vyhrala Australian Open, ale problémy s kolenom ju donútili v roku 2012 opäť zavesiť raketu na klinec. Návrat na kurty absolvovala vo februári tohto roka v Dubaji.



Tridsaťtriročný Murray vyhral prvý zo svojich troch grandslamových titulov práve v New Yorku v roku 2012. Po dvoch operáciách bedrového kĺbu sa už pripravuje na návrat. Súťažný zápas nehral od minulého novembra.