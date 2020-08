Clijstersová pre zranenie vynechá turnaj v New Yorku

Brusel 21. augusta (TASR) - Belgická tenistka Kim Clijstersová sa odhlásila z turnaja v New Yorku. Dôvodom je zranenie v brušnej oblasti. Na grandslamovom turnaji US Open, ktoré sa v rovnakom meste bude hrať od 31. augusta, sa zúčastniť naďalej plánuje.



Pre 37-ročnú hráčku by US Open mal byť prvým grandslamovým podujatím od roku 2012. Od organizátorov dostala voľnú kartu. Informovala agentúra AP.