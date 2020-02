VIDEO: Clijstersová sa vrátila na kurty po vyše siedmich rokoch

dvojhra - 1. kolo:



Garbine Muguruzová Blancová (9-Šp.) - Kim Clijstersová (Belg.) 6:2, 7:6 (6)

Dubaj 17. februára (TASR) - Belgická tenistka Kim Clijstersová neuspela pri návrate do súťažného diania po vyše siedmich rokoch. V pondelňajšom stretnutí 1. kola dvojhry na turnaji WTA v Dubaji prehrala s deviatou nasadenou Španielkou Garbine Muguruzovou Blancovou za 99 minút 2:6, 6:7 (6).Bývalá svetová jednotka štartovala na základe voľnej karty od organizátorov. Štvornásobná grandslamová víťazka a držiteľka 41 titulov na okruhu WTA pôvodne plánovala návrat už v januári na Australian Open, no znemožnilo jej to zranenie kolena. "," citovala Belgičanku agentúra DPA.Tridsaťšesťročná Clijstersová absolvovala už druhý návrat. Prestávku mala od mája 2007 do augusta 2009, potom triumfovala na US Open 2009, 2010 i Australian Open 2011. Problémy s kolenom ju však donútili v septembri 2012 opäť odložiť raketu. Teraz nastúpila už ako členka Medzinárodnej tenisovej siene slávy, kam ju uviedli v roku 2017.