Struff, Čorič a Opelka smerujú do 2.kola turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - 1. kolo:



Borna Čorič (Chor.) - Benoit Paire (Fr.) 6:0, 1:0 - skreč,

Reilly Opelka (USA) - Cameron Norrie (V. Brit.) 6:3, 6:4,

Jan-Lennard Struff (Nem.) - Alex de Minaur (Austr.) 6:2, 6:4,

Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) - Nikolos Bassilašvili (Gruz.) 6:4, 6:1,

Pablo Carreno-Busta (Šp.) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:5, 6:1.

New York 22. augusta (TASR) - Nemecký tenista Jan-Lennard Struff postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. V úvodnom kole zdolal Austrálčana Alexa de Minaura 6:2, 6:4.