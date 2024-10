Davisov pohár i Pohár B. J. Kingovej opäť menia formát

Londýn 4. októbra (TASR) - Tenisové súťaže Davisov pohár a Pohár Billie Jean Kingovej sa v budúcej sezóne uskutočnia v upravenom formáte. Na finálovom turnaji PBJK sa predstaví osem namiesto 12 tímov, zmeny nastanú aj v kvalifikácii.



O účastníkoch finálového turnaja Davisovho pohára rozhodnú opäť vzájomné zápasy dvoch tímov. Namiesto základných skupín sa uskutoční sedem zápasov doma či vonku hraných počas dvoch dní. Víťazi postúpia na novembrový finálový turnaj, ôsme miesto bude patriť hostiteľovi turnaja.



Tento rok sa úvodné kolo prestížnej mužskej tímovej súťaže hralo systémom štvorčlenných skupín v štyroch dejiskách. Mnohé zápasy tímov, ktoré nehrali na domácej pôde, však navštívilo iba minimum divákov, a tak sa Medzinárodná tenisová federácia (ITF) rozhodla vrátiť k predošlému formátu.



Finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej sa po zmenách priblížil rozhodujúcej fáze Davis Cupu. Tento rok hrá vo finálovej fáze PBJK 12 tímov, pred štvrťfinále sú na programe ešte štyri zápasy predkola. Zmeny nastanú aj v kvalifikácii, ktorá sa uskutoční v apríli formou siedmich trojčlenných skupín, v ktorých bude hrať každý s každým. Do rozhodujúcej fázy postúpi iba víťaz, ôsme miesto zaplní organizátor turnaja. Formát zápasov doma alebo vonku by sa mal do kvalifikácie vrátiť v roku 2026. Informáciu priniesli agentúry DPA a AP.