Austrálčania zdolali USA 2:1 a sú v semifinále

DC - štvrťfinále:



USA - Austrália 1:2



Ben Shelton - Thanasi Kokkinakis 1:6, 6:4, 6:7 (14)



Taylor Fritz - Alex De Minaur 6:3, 6:4



Tommy Paul, Ben Shelton - Matthew Ebden, Jordan Thompson 4:6, 4:6



Malaga 21. novembra (TASR) - Austrálski tenisti postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. O výsledku štvrtkového súboja s USA rozhodla štvorhra, v ktorej Matthew Ebden a Jordan Thompson zvíťazili nad duom Tommy Paul, Ben Shelton 6:4, 6:4. Prvý bod získal Austrálčan Thanasi Kokkinakis po triumfe nad Sheltonom 6:1, 4:6, 7:6 (14), o vyrovnanie sa postaral Taylor Fritz v dueli s Alexom de Minaurom (6:3, 6:4). Austrálčania sa v boji o semifinále stretnú s úspešnejšími z dvojice Taliansko - Argentína.V súboji so Sheltonom čelil Kokkinakis štyrom mečbalom a ten svoj premenil až na siedmy pokus. Víťaza určil šiesty najdlhší tajbrejk v histórii súťaže, obaja hráči v ňom podávali pätnásťkrát.radoval sa po zápase Kokkinakis.Americké nádeje na prvé semifinále od roku 2018 oživil štvrtý hráč svetového rebríčka Fritz. De Minaurovi zobral podanie už v druhom geme a prvý set doviedol k výhre 6:3. V druhom sete síce stratil prvé podanie, hneď potom však austrálsku jednotku brejkol. Za stavu 4:4 prišiel druhý brejk v prospech Fritza a rozhodujúce podanie Američan zvládol.citovala Fritza agentúra AFP.Štvorhru začali lepšie Austrálčania, ktorí získali brejk už pri druhej príležitosti. V druhom sete sa naopak viac darilo Američanom, Ebdenovi s Thompsonom nedarovali do stavu 4:4 ani jediný fiftín počas svojho podania. Napínavý deviaty gem však vyhrali Austrálčania a rozhodujúce podanie zvládli.