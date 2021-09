Čilský kapitán Massu o Gombosovi: Hral famózne

Bratislava 19. septembra (TASR) - Čilský kapitán daviscupového tímu Nicolas Massu i 17. hráč svetového tenisového rebríčka ATP Cristian Garin sa netajili tým, že do Bratislavy prišli nad Slovenskom zvíťaziť. O to väčšie bolo ich sklamanie po hladkom víťazstve Gombosa nad čilskou jednotkou, ktoré znamenalo triumf Slovenska 3:1. Obaja sa zhodli, že najlepší slovenský singlista bol na kurte nezastaviteľný.



"To, čo predviedol, bolo nevídané. Hral naozaj famózne, Garina vôbec k ničomu nepustil. Takto to však v našom športe chodí. Niekedy sa hráčovi podarí všetko a súper to nemá ako odvrátiť. Poznám to ako tréner, ako kapitán, ale poznal som to aj ako hráč. Som na svoj tím hrdý, aj napriek tomu, že sme v Bratislave prehrali. Čaká nás ešte mnoho stretnutí, v ktorých budeme môcť ukázať našu kvalitu. Slovensku samozrejme blahoželám k víťazstvu," citovala oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu slová olympijského šampióna vo dvojhre z Atén 2004, ktorý je vo funkcii čilského kapitána od roku 2014.



Garin debakel od Gombosa znášal ťažko. Hneď po zápase sa k nemu rozbehla celá čilská lavička a vyjadrila mu podporu. "Je to naozaj tvrdá prehra. Som veľmi sklamaný, prišli sme na Slovensko vyhrať. V piatok proti Alexovi Molčanovi som hral veľmi dobre, no proti Gombosovi som v sobotu nemal nárok, vyrukoval na mňa s úžasnou hrou. Povrch mu výborne sedel, hral rýchlo a všetko mu vychádzalo. Musím rýchlo obrátiť list a zabudnúť na túto prehru. Tento rok mám naplánovaných ešte niekoľko turnajov, hádam sa mi bude dariť a rýchlo to prebolí."