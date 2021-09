Daviscupový duel Slovensko - Čile otvoria Molčan s Garinom

1. svetová skupina Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Čile



piatok: 17.30 Alex Molčan - Cristian Garin, Norbert Gombos - Nicolas Jarry



sobota: 15.30 Filip Polášek, Lukáš Klein - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Ver



Gombos - Garin, Molčan - Jarry



Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Alex Molčan a čilská jednotka Cristian Garin nastúpia v piatok o 17.30 h proti sebe v úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára. V druhom singli si na tvrdom povrchu GreenSet Comfort v bratislavskom NTC zmerajú sily Norbert Gomnos a Nicolas Jarry. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.Sobotňajší program otvorí o 15.30 h štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth nominoval pár Filip Polášek, Lukáš Klein, Juhoameričania by mali vyrukovať s tandemom Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Gombosa a Garina, v záverečnej dvojhre sa stretnú Molčan a Jarry.Víťaz stretnutia postúpi do kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Hlavným rozhodcom bude Švajčiar Andreas Egli, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Grékyňa Eva Asderakiová-Mooreová a Brit Robert Balmforth.Pre Tótha to bude oficiálna premiéra vo funkcii kapitána slovenského daviscupového tímu: "."Molčan sa teší na daviscupový debut: "."Gombos na US Open prehral s Garinom v štyroch setoch: "."Garin je pripravený vybojovať pre Čile úvodný bod. "," uviedol líder čilského tímu.Jarry sa vracia do tímu po vypršaní dopingového dištancu: "."